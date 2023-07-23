FETÖ'cüye maaş veren o üniversite hangisi? Resmen açıklandı!

Akademide yapılanan Fetö’nün en önemli ayaklarından biri olan Şırnak Üniversitesi kaynaklarını Fetö’ye ayırıyor.



Şırnak Üniversitesi, FETÖ’den hapis cezası alan Bedirhan Önem’in “sehven maaş almaya devam ettiğini” açıkladı



Aydınlık’ın haberlerinin ardından gelen açıklamada Önem’in sözleşmesinin yenilenmediği ifade edildi. Ancak Aydınlık’ın ulaştığı belgeye göre Bedirhan Önem, Şubat 2023’te sözleşmesi bitmesine rağmen maaş almaya devam ediyor.



Bedirhan Önem, 20 Haziran 2022’de Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davadan FETÖ üyeliği suçlaması ile hapis cezası aldı. Bölge İstinaf Mahkemesi 26 Aralık 2022’de kararı onadı. Buna rağmen Bedirhan Önem, kadroda kalmaya devam etti.



Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdürrahim Alkış, 18 Temmuz’da yaptığı açıklamada Önem’le üniversitenin ilişiğinin kesildiği açıklandı ama ileten Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, belgesini yayınlayarak kararın ne zaman alındığını ve maaş ödemesine neden devam edildiğini sordu.



Bunun üzerine Rektör Alkış, sosyal medyada yaptığı paylaşımı sildi. Resmi internet sitesinde Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü adına yapılan açıklamada ise ödemenin sehven yapıldığı savunuldu.



