FETÖ'de sular durulmuyor! Güç kavgaları tabanda dağılmaları artırdı

Fettullah Gülen’in ölümünün ardından örgütte sular durmuyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, örgütte grupların güç mücadelesi, Gülen’in koltuğuna oturma olasılığı olan isimler arasında gizli bir kavgaya dönüştü. Üst yönetimde yaşanan gerginlik tabanda etkili oldu. Öyle ki dağılmalar arttı.

Üst yönetimde sular durulana kadar örgütün tek bir isim yerine, 12 kişiden oluşan İcra Heyetince yönetilmesine karar verildi. Bu isimler arasında Gülen’in bıraktığı koltuğun tek hâkimi olmak isteyenler ve onları ayrı ayrı destekleyenler var.

Kararlar heyetçe alınıyor gibi görünse de Abdullah Aymaz’ın başını çektiği grup etkili olmaya başladı. Örgütte kararları son olarak Gülen onaylıyordu. Ancak, şimdi alınan her karar heyetteki her bir isim tarafından sorgulanıyor. Bu da karar alma aşamasında aksaklıklara neden oluyor.

12 KİŞİLİK İCRA HEYETİ’NDEKİ İSİMLER DİKİŞ TUTTURAMIYOR

Örgütte, dışarıya dönük birlik mesajı verilse de tabanda heyete karşı güvensizlik oluştu. Bu durum üst yönetimin maddi kaynak bulmasında etkili oldu. Bu nedenle Aymaz ve ekibi “himmet” oranlarında artış istedi.

Heyete en son dahil edilen isimlerden biri de kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı oldu. Dumanlı ile örgüte katılımın artması bekleniyordu. Ancak, olmadı. Dumanlı’nın tabandan itibar görmediği için heyette yer alabilecek seviyede olmadığı düşüncesi hâkim.

FETÖ’nün üst düzey örgüt mensuplarından olan Mustafa Özcan, İcra Heyeti’ne bu kez girmedi. Özcan, Aymaz ve ekibinin etkili olduğu heyette ön planda olamayacağı düşüncesi ile yer almak istemedi.

Örgütte 2025 yılı için ülke sorumlularının ataması da tartışma konusu oldu. Çekişmeler baş gösterdi. İcra Heyeti’ndeki kimi isimler yerlerini garantiye almak için kendilerine yakın kişileri Avrupa alanında çalışma yapmaya gönderdi.

ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, "Yusuf Ailesi" olarak adlandırılan, örgüte üye ve aktif olarak finans yapılanmasında oldukları tespit edildi. Cezaevindeki örgüt üyelerine para temin ettikleri, kuryeyle, elden veya ATM'lerden kartsız işlemlerle para dağıttıkları ve örgüte maddi destek sağladıkları belirlendi.

Terörle mücadele ekiplerince 22 şüpheli gözaltına alındı. Diğerlerinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.