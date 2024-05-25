FETÖ'den arananlar İzmir'de bir teknede yakalandı

FETÖ'den aranan 10 kişi, İzmir'in Urla ilçesinin açıklarında bir yelkenli teknede yakalandı. Yapılan operasyonda, arananların yasadışı yollarla yurtdışına kaçmaya çalıştığı tespit edildi.

FETÖ'den arananlar İzmir'de bir teknede yakalandı
FETÖ'den arananlar İzmir'de bir teknede yakalandı
Editör: Uğur Çam

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, İzmir MİT Bölge Başkanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte ortak operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda Urla açıklarında Tektaş Burnu'nun güneyindeki uluslararası sularda Türk bayraklı bir yelkenli tekne durduruldu.

Tekneye çıkan ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında TSK'dan ihraç edilmiş askerlerin de bulunduğu 10 şüphelinin FETÖ üyeliği suçlamasıyla haklarında arama kararlarının bulunduğu, 1 kişinin ise yasa dışı geçişi organize ettiği belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# fetö # izmir
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