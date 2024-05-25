İsrail'in Gazze'ye saldırısında 20 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, UAD'ın kararına rağmen Gazze'deki saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarında 20 Filistinli'nin öldürüldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırısında 20 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırısında 20 Filistinli hayatını kaybetti
Editör: Uğur Çam
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Filistin resmi ajansı WAFA, İsarail'in saldırılarında 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yer alan habere göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da sığınma merkezlerinin yanındaki bir evi hedef aldı. Saldırı sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Gazze kentinin Saftavi bölgesindeki En-Nezle Okulunu bombalaması sonucu 10 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı aktarıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # filistin # gazze
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