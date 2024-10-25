FETÖ'nün bavulcusu Mehmet Baransu'nun hapis cezası onandı

Yargıtay, FETÖ bavulcusu Mehmet Baransu hakkında verilen 13 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. FETÖ'nün faaliyetleri kapsamında kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti hükümetini zor durumda bırakmak suçlarından ceza alan Baransu’nun FETÖ’cülüğü yargı tarafından da tescillendi.

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FETÖ'nün bavulcusu Mehmet Baransu'nun hapis cezası onandı
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FETÖ’nün bavulcusu Mehmet Baransu hakkında verilen 13 yıl, 6 ay hapis vezası Yargıtay tarafından onandı. Eski Taraf Gazetesi Yazarı olan Baransu, “silahlı terör örgütüne üye olmaktan” ceza almıştı.

“Mersin Limanında gümrükten ele geçirildiği iddia edilen genetiği değiştirilmiş pirinç yayımları nedeniyle” Baransu hakkında dava açılmıştı. Adana Bölge İdare Mahkemesi de Baransu’nun “gizliliği ihlal”, “yasaklanan bilgileri açıklama” ve “kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti hükümetini zor durumda bırakma” suçlarını tescillemişti.

Son olarak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, mahkemenin Baransu hakkındaki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamladı ve kararı onadı. Böylece Baransu’nun FETÖ’cülüğü Yargıtay tarafından da tescillendi.

Mehmet Baransu, elinde tuttuğu bavuldaki sözde belgelerle Ergenekon ve Balyoz kumpasında rol almıştı. Kendisine kamuoyu tarafından bavulcu lakabı takılmıştı.

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