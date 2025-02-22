FETÖ’nün döner zinciri ağı çöktü: 220 milyon liralık işlem hacmi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin 10 aylık çalışması sonucunda, örgütün finansal faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edilen restoran zincirine yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında:

FETÖ’den referansı olmayan kişilerin garson dahi yapılmadığı,

Şirket içinde örgütle iltisaklı kişilere yüzde 5-10 arasında hisse ve gayri resmi ortaklık verildiği,

Etkin pişmanlıktan yararlananların ise işten çıkarıldığı,

Çalışanların şirket yetkililerine yüksek meblağlarda para transferi yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin, dikkat çekmemek adına "yüzde 5 hisse payı" açıklamalı transferler gerçekleştirdiği, hesap hareketlerini gizlemek için birbirlerine "hesaptan para gönderme" uyarıları yaptığı tespit edildi.

MASAK: 220 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen araştırmalarda, şirketin FETÖ ile bağlantılı kişilerle 220 milyon liralık işlem hacmine sahip olduğu saptandı.

Ayrıca:

Şirketin franchising (isim hakkı) sistemiyle olağandışı büyüdüğü,

Vergi kaçırmak için sistemsel açıklar oluşturduğu,

Kesilen cezaların bayiliklere ödetildiği ve genel merkezin bu yükümlülüklerden kaçındığı,

Şirketin yurt dışındaki bayilikleri üzerinden para transferlerini ticari faaliyet gibi gösterdiği ortaya çıktı.

102 ŞÜPHELİ BYLOCK KULLANICISI ÇIKTI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 353 kişiden 102’sinin örgütün gizli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edildi.

83 şüphelinin daha önce kamu görevinden ihraç edildiği,

197’sinin FETÖ kapsamında adli işlem kaydı bulunduğu,

Şüphelilerin etkin pişmanlıktan yararlanmadığı belirlendi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonuyla, FETÖ’ye finansal destek sağladığı tespit edilen, aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 kişinin yakalandığını duyurmuştu.