MSB duyurdu: Gara’da 5 terörist etkisiz hâle getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara bölgesinde tespit edilen 5 terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Son Bir Haftada 31, Yılbaşından Bu Yana 408 Terörist Etkisiz Hâle Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’nın Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Son bir haftada 31,

1 Ocak’tan bugüne kadar ise 408 terörist etkisiz hâle getirildi.

Ayrıca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hudut güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan dinamik ve çok yönlü tedbirler kapsamında:

Son bir haftada 106 kişi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken yakalandı.

Yakalananlardan 3’ünün terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

1.573 kişi ise sınırı geçemeden engellendi.

Bakanlık verilerine göre, yılbaşından bu yana yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 720 kişi yakalandı, 9 bin 754 kişi ise sınırda durduruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin ve milletin güvenliği için operasyonlarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecek.