İstanbul Barosu yönetimine terör propagandası suçlaması: 12 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında hazırlanan fezleke, Türkiye’nin gündemini sarstı. Baro yönetimi, terör örgütü propagandası yapmakla suçlanıyor ve 12 yıl hapisle yargılanabilir. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul Barosu yönetimine terör propagandası suçlaması: 12 yıla kadar hapis istemi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında önemli bir fezleke hazırladı. Habertürk'ün aktardığına göre, fezlekede, baro yönetiminin yaptığı bir basın açıklamasının ardından, "Basın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak" suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Fezlekede, İstanbul Barosu yönetiminin basın açıklamasında terör örgütü mensuplarının gazeteci olarak tanıtıldığını ve güvenlik güçlerinin bu kişileri “terörle mücadele kapsamında etkisiz hale getirdiği” ifade edildiği belirtiliyor. Ayrıca, güvenlik güçlerinin faaliyetlerinin savaş suçu olarak tanımlandığı ve örgüt mensuplarına yönelik yapılan eleştirilerin, terör örgütünün amaçlarına hizmet ettiği savunuluyor.

HALKI YANILTICI BİLGİLER VE KAMU BARIŞINI BOZMA SUÇLAMASI

İstanbul Barosu’nun açıklamalarının, terör örgütünün amaçlarına hizmet ettiği ve örgüt üyeliğini teşvik edici nitelik taşıdığı belirtiliyor. Fezlekede, yapılan açıklamaların terör örgütünün şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterdiği ve bu yöntemlere başvurulmasını teşvik ettiği ifade ediliyor. Ayrıca, bu tür açıklamaların kamu düzenini bozma potansiyeli taşıdığı savunuluyor.

Fezlekede yer alan diğer bir iddia ise İstanbul Barosu yönetiminin, halkı yanıltıcı bilgilerle kamu barışını bozmayı hedeflediği. Yapılan açıklamaların, ülkenin iç ve dış güvenliği hakkında gerçekdışı bilgiler sunduğu ve halkta korku, panik yaratma amacı taşıdığı ifade ediliyor. Ayrıca, sosyal medyada yayılan bu açıklamaların kamu düzenini bozma potansiyeline sahip olduğu öne sürülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı fezlekeyi Avukatlık Kanunu çerçevesinde en yakın ağır ceza mahkemesine iletti. Şu anda, Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında kovuşturma izni bekleniyor. Başsavcılığın bu süreçte yargılama için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurması bekleniyor.

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