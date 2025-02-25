FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına darbe: 14 şüpheli için gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin, örgütün sivil imamlarıyla ankesörlü hatlar üzerinden haberleştiği tespit edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına darbe: 14 şüpheli için gözaltı kararı!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içindeki “mahrem hizmetler” yapılanmasına yönelik yeni deliller elde edildi.

Şüphelilerin, örgütün güncel finans faaliyetleriyle bağlantılı olduğu ve Ankara’daki bakkal, market ve büfelerde bulunan ankesörlü sabit hatlar üzerinden FETÖ’nün sivil imamlarıyla irtibat kurduğu belirlendi.

14 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Yapılan tespitler doğrultusunda, 1 sözde mahrem imam, biri muvazzaf olmak üzere 5 subay, ihraç edilen 7 astsubay ve ilişiği kesilmiş 1 askeri öğrenci olmak üzere toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı gözaltı işlemleri sürdürülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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