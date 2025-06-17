FETÖ’nün öğrenci yapılanmasına darbe: İstanbul ve Kocaeli'nde 11 zanlı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel öğrenci yapılanmasına yönelik dikkat çekici bilgilere ulaşıldı.

Soruşturmada, zanlıların örgütle irtibatlı ya da iltisaklı ailelerin çocuklarını hedef alarak çeşitli sosyal etkinlikler organize ettikleri belirlendi. Söz konusu etkinlikler arasında sinema, bowling, gezi ve kamp gibi faaliyetlerin yer aldığı, bu sayede öğrencilerin örgüt mensuplarına bağlılıklarının artırılmasının hedeflendiği tespit edildi.

ÇOCUKLAR “SORUMLU” KİŞİLERE TESLİM EDİLMİŞ

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, bazı ailelerin çocuklarını örgüte ait olduğu belirlenen evlere ya da örgüt içerisinde “sorumlu” konumda bulunan şahıslara doğrudan teslim ettikleri ortaya çıktı.

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul ve Kocaeli'nde düzenledikleri operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.