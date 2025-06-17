İsrail-İran savaşında kritik darbe! İran’ın yeni genelkurmay başkanı da öldürüldü

İran ile İsrail arasında beş gündür süren savaşta tansiyon giderek yükseliyor. İsrail’in düzenlediği hava saldırısında, kısa süre önce göreve getirilen İran Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani’nin öldürüldüğü açıklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İsrail-İran savaşında kritik darbe! İran’ın yeni genelkurmay başkanı da öldürüldü
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İran-İsrail savaşında bugün 5. güne girilirken, İsrail, Tahran’ın iç bölgelerine gerçekleştirdiği son hava saldırısında İran Silahlı Kuvvetleri’nin Acil Durum Komutanı ve rejimin en üst düzey ismi olan Ali Şadmani’yi hedef aldı.

İsrail kaynakları, Şadmani’nin saldırı sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Ali Şadmani, Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargahı’nın komutanı olarak İran Devrim Muhafızları ile İran ordusu arasında koordinasyonu sağlayan kilit bir isimdi.

Daha önce aynı görevde bulunan Alam Ali Raşid, İsrail’in ilk hava saldırılarında hayatını kaybetmişti. Şadmani, Raşid’in yerine atanmıştı. Bu saldırıyla birlikte İsrail, İran’ın en tepe savaş komutanını ikinci kez hedef almış oldu.

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