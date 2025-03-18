FETÖ’nün sözde "serrehberi"ne mahkemeden dikkat çeken karar!

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık G.T.Y. ve avukatı katıldı. Savcılık, sanığın örgüt içindeki konumuna dair dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasında, sanığın FETÖ'ye ait evlerde kaldığı, örgüt toplantıları düzenlediği ve örgütle bağlantılı kişilerle irtibatının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca, FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Savcı, sanığın örgüt elebaşının talimatı üzerine Bank Asya’daki hesabında olağan dışı artış yaşandığını, bağlı olduğu öğretmenlerden örgüte ait yayınlara abone olmalarını istediğini ve örgüt içi tayine tabi olarak görev yaptığını vurguladı. Tüm bu delillerin sanığın FETÖ içerisinde "serrehber" olarak faaliyet gösterdiğini gösterdiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık G.T.Y. mahkemede yaptığı savunmada suçlamaları reddetti. "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. FETÖ üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediğine kanaat getirerek G.T.Y’ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet ayrıca sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.