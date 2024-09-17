FETÖ'ye "Kıskaç-28" operasyonu! Çok sayıda şüpheli tutuklandı

Yurt içinde FETÖ'nün faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-28" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarına ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda kamudan ihraç edilen, kovuşturma dosyaları istinaf aşamasında olan ve Marmaris ilçesi açıklarında "W.B." isimli tekne içerisinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları değerlendirilenlere yönelik "Kıskaç-28" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Ekiplerin karadan ve denizden takip çalışması yürüttüğünü aktaran Bakan Ali Yerlikaya, "Takip çalışmaları sonucu W.B. isimli teknenin uluslararası sulara doğru yöneldiğinin görülmesi üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığıyla koordineli olarak Muğla'nın Marmaris ilçesi Kadırga koyu açıklarında durdurulan tekne içerisinde, örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ihraç edilen O.S, S.A, B.Ö, E.Z. ve B.Z. isimli hakimler, Ü.B. ve K.B. isimli emniyet personelleri, M.A, M.Y.E, M.G. ve S.N.B. isimli sivil şahıslar ile tekne mürettebatı M.Ü, D.Ç.O, E.T. ve J.T.B. yakalanarak Muğla KOM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Adli makamlar tarafından 9 şüpheli silahlı terör örgütüne üye olma, 4 tekne mürettebatı da göçmen kaçakçılığı suçundan olmak üzere 13 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı." dedi.

Operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik eden Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.