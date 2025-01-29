Figen Yüksekdağ’ın kardeşi evinde ölü bulundu! 3 gündür haber alınamıyordu

Adana’da eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kız kardeşi Saniye Yüksekdağ, evinde ölü bulundu. Yakınlarının üç gündür ulaşamadığı Yüksekdağ’ın mide kanaması geçirdiği belirlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Figen Yüksekdağ’ın kardeşi evinde ölü bulundu! 3 gündür haber alınamıyordu
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Sözcü'nün haberine göre, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kız kardeşi Saniye Yüksekdağ, Adana’daki evinde ölü bulundu. Yakınlarının üç gündür ulaşamadığı Yüksekdağ için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından polis ve sağlık ekipleri belirtilen adrese yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler, evin kapısını açarak içeri girdiğinde Saniye Yüksekdağ’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde Yüksekdağ’ın mide kanaması geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

AHMET TÜRK'ÜN TORUNU DA SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün torunu Hüseyin Reber Türk’ün de Mersin’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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