Filenin Sultanları Yurda Döndü! Olimpiyat Elemelerinde Namağlup Tek Takım

Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemelerini namağlup tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız yurda döndü. Filenin Sultanlarını İstanbul Havalimanı'nda coşkulu kalabalık karşıladı.

Filenin Sultanları Yurda Döndü! Olimpiyat Elemelerinde Namağlup Tek Takım
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Dünyanın 1 numarası Filenin Sultanları namağlup yurda döndü. Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nu zirvede tamamlayarak olimpiyat bileti alan A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul'a iniş yaptı.

Filenin Sultanları Namağlup Yurda Döndü

Filenin Sultanlarını İstanbul Havalimanı'nda Vali Davut Gül, genç voleybolcular ve coşkulu kalabalık karşıladı. Dünya Kupası adıyla oynanan 2024 olimpiyat elemelerinde tüm maçlarını kazanan tek takım Filenin Sultanları, 2023 sezonunu 3 kupayla noktaladı. Millilerin şimdiki hedefi Olimpiyat madalyası elde etmek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# filenin sultanları # olimpiyat
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