Filistin'den Trump’a yanıt: "Filistin satılık değil!"

Rudeineh, Trump’ın "Gazze halkının başka ülkelere yerleştirilebileceği" ve "ABD'nin Gazze'yi devralacağı" yönündeki ifadelerine karşılık verdi. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, Filistin’in topraklarının, tarihi ve kutsal mekanlarının herhangi bir şekilde satılabileceğini veya ticari bir projeye dönüştürülebileceğini kesin bir dille reddetti.

"HER TÜRLÜ PLAN ENGELLENECEK"

Filistin halkının haklarının pazarlık konusu yapılamayacağını belirten Rudeineh, Filistin devletinin başkenti olan Doğu Kudüs dahil, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki topraklarının bir karışından bile vazgeçmeyeceğini ifade etti. Rudeineh, “Filistin halkı ve liderliği, 1948 ve 1967 yıllarında yaşanan felaketlerin tekrarına asla izin vermeyecek ve Filistin topraklarında yeri olmayan yatırım projeleriyle haklı davamızı yok etmeye yönelik her türlü planı engelleyecektir” dedi.

ABD yönetiminin, Filistinlileri yerinden etme planlarına karşı tüm dünyanın uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuktan kaynaklanan tek bir dil konuştuğunu belirten Rudeineh, ABD yönetiminin ise farklı bir dil kullandığını ifade etti.