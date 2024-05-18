Filistinli öğrenci Ulusal Kanal'dan dünyaya seslendi! "Amerika ve İsrail yenilmeye mahkum"

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Hebah Yousef. Yousef, Ulusal Kanal aracılığıyla dünyaya Filistin’in emperyalizme karşı zafer kazanacağı mesajını verdi.

Editör: Haber Merkezi
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İsrail’in saldırıları artarak devam ediyor, Filistin halkı da kahramanca direniyor. Ülkemizde ve dünyada tepkiler büyüyor. Özellikle üniversiteler Filistin için ayakta. Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik son sınıf öğrencisi olan Filistinli Hebah Yousef(Hiba Yusuf) Ulusal Kanal’a konuştu. Filistin’deki yakınlarının durumu hakkında bilgi veren Yusuf, duygularını paylaştı.

Amerika ve İsrail’e karşı yapılan tepki eylemleri, Filistin halkına güç veriyor. Hebah Yousef, bu tepkilerin ortak bir bilinç doğurduğuna dikkat çekti. Filistinli öğrenci Hebah Yousef, dünyaya Filistin'in emperyalizme karşı zafer kazanacağı mesajını verdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Akdeniz Üniversitesi # filistin # gazze # israil
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