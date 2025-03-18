Firari emniyet müdürü FETÖ’nün hücre evinde yakalandı

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimi sırasında aktif rol oynayan firari eski emniyet müdürü Osman Şamil Kaya, Ankara'da örgüte ait hücre evinde yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Firari emniyet müdürü FETÖ’nün hücre evinde yakalandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaya'nın Çankaya'daki bir hücre evinde saklandığı tespit edildi. Emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Kaya, örgüt üyeliği suçlamasıyla aranıyordu.

Kaya'nın, 17-25 Aralık darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak görev yaptığı ve darbe girişiminin Ankara ayağında etkin rol oynadığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde, Kaya’nın adına kayıtlı dört farklı hattan FETÖ’nün gizli haberleşme uygulaması ByLock’u kullandığı ve örgütsel yazışmalarının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca güncel veri analiz raporuna göre, örgüte en üst seviyede bağlı kişileri tanımlayan “A5” kategorisinde olduğu belirlendi.

Tanık beyanlarına göre örgütsel toplantılara katıldığı ve FETÖ’nün üst düzey yöneticileriyle doğrudan irtibatı olduğu belirtilen Kaya’nın, aldığı talimatlarla örgütün şantaj kasetlerini sakladığı da ortaya çıktı.

Yakalanan Kaya’nın emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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