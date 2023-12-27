

MİT ve Emniyet, ortak operasyon yaptı; firari FETÖ’cüler Cezayir'de yakalandı.



Fethullahçı Terör Örgütünün Cezayir yapılanmasında yer alan firariler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Türkiye’ye getirilerek, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne teslim edildi.



"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan teröristlerin, FETÖ’nün ABD’de bulunan elebaşlarıyla irtibatlı olarak Cezayir’deki örgütsel faaliyetleri organize ettiği ve örgüte maddi destek sağladığı belirlendi.