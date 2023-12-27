Hakan Fidan ile Antony Blinken Görüştü! İşte Kritik Görüşmenin Ayrıntıları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hakan Fidan görüşmede İsveç’in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM’nin uhdesinde devam ettiğini belirtirken F-16 satışıyla ilgili olarak verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklediğini ifade etti

Hakan Fidan ile Antony Blinken Görüştü! İşte Kritik Görüşmenin Ayrıntıları
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Mevkidaşların görüşmeleri ile ilgili detaylar da belli oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu’nun dün aldığı karara atıfla İsveç’in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM’nin uhdesinde devam ettiğini belirtti.

Hakan Fidan, F-16 satışıyla ilgili olarak, ABD Yönetimi ve ABD Kongresi’nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin beklendiğini ifade etti.

Görüşmede Gazze’deki son gelişmeler de ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze’de biran önce ateşkes edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini hatırlattı. Görüşmede Kıbrıs konusunun ise gündeme gelmediği belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# hakan fidan # Antony Blinken
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