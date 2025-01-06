Fırtına ulaşımı vurdu: Bazı feribot seferleri iptal edildi

GESTAŞ AŞ’nin yaptığı açıklamaya göre:

• Kabatepe-Gökçeada hattında sadece Kabatepe’den 09.00 ve 13.00, Gökçeada’dan 07.00 ve 11.00 seferleri gerçekleştirilecek. Kabatepe’den 15.00 ve 19.00, Gökçeada’dan 13.00 ve 17.00 seferleri ise iptal edildi.

• Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada’dan 07.00 ve 10.00, Geyikli’den 08.00 ve 11.00 seferleri yapılacak. Ancak Geyikli’den 15.00 ve 19.00, Bozcaada’dan 14.00 ve 18.00 seferleri gerçekleştirilemeyecek.