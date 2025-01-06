Fırtına ulaşımı vurdu: Bazı feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fırtına ulaşımı vurdu: Bazı feribot seferleri iptal edildi
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GESTAŞ AŞ’nin yaptığı açıklamaya göre:

• Kabatepe-Gökçeada hattında sadece Kabatepe’den 09.00 ve 13.00, Gökçeada’dan 07.00 ve 11.00 seferleri gerçekleştirilecek. Kabatepe’den 15.00 ve 19.00, Gökçeada’dan 13.00 ve 17.00 seferleri ise iptal edildi.

• Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada’dan 07.00 ve 10.00, Geyikli’den 08.00 ve 11.00 seferleri yapılacak. Ancak Geyikli’den 15.00 ve 19.00, Bozcaada’dan 14.00 ve 18.00 seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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