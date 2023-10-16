Forex Yatırımı Dolandırıcılığıyla İlgili 159 Sanığa Dava Açıldı
Forex yatırımı dolandırıcılığıyla ilgili soruşturma tamamlandı; 159 sanığa dava açıldı. İddianamede, sanıklar hakkında 6 ila 248 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi.
Forex yatırımı vaadiyle 24 kişinin dolandırılmasına ilişkin 159 sanığa dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında suç örgütü elebaşı Türker Ak’ın da bulunduğu sanıklar hakkında 6 ila 248 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi.
İddianamede, şüphelilerin mağdurların güvenini sağlamak için ilk etapta para kazandırdıkları vurgulandı.
Sanıkların, "müşteri temsilcisi", "yatırım uzmanı" adı altında ve kod adı kullanarak mağdurlarla iletişime geçtiği, internet sitelerinin yurt dışı menşeili olduğu ifade edildi. Ayrıca mağdurlardan elde edilen gelirin izinin kaybedilmesi amacıyla 201 paravan şirket kurulduğu kaydedildi.
Sanıkların, 2021-2023 arasındaki eylemleriyle 24 mağduru, yaklaşık 40 milyon lira zarara uğrattıkları belirtildi.