Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yerel Seçimlere Yönelik Açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli'nde katıldığı Marmara Bölge Toplantısı'nda kendi getirdiği delege sistemini kaldıracağını duyurdu. Kılıçdaroğlu, kongrelerden sonra CHP aleyhine konuşanları da ihraçla tehdit etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yerel Seçimlere Yönelik Açıklama
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nde katıldığı Marmara Bölge Toplantısında oyunu düşüren illerin yönetiminin de düşüreceğini söyledi. CHP'nin aksayan büyün yönlerini çözeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Oyunu düşüren il kusura bakmasın düşecek." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun odağında delege sistemi de vardı. Kılıçdaroğlu, kendi getirdiği delege sistemini kaldıracağını söyledi. Bu kongreye delege sistemiyle gidilmesi ise "Kılıdaroğlu kendini sağlama aldı" tartışmalarına neden oldu. Kılıçdaroğlu," Hepiniz şikayet ediyordunuz, delege sistemini kaldıracağız, üyeler gelsin seçsin." dedi.

Parti içi demokrasi tablosu çizen Kılıçdaroğlu, CHP aleyhine konuşacak kişileri de ihraçla tehdit etti. Kılıçdaroğlu, "Kongrelerimiz yapılıyor bazı tartışmalar oluyor. Kongrelerden sonra parti alehine konuşanları bu partiden ayıracağım." ifadelerini kullandı.

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# kemal kılıçdaroğlu # chp # yerel seçim
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