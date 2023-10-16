Ümit Özdağ Görev Başında! Hamas'ın Askeri Adımlarını Terör Eylemi Olarak Niteledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Filistin davası Türkiye'nin davası değildir" dedi. Filistin davasını Filistinli Araplara indirgeyen Özdağ, Hamas’ın askeri adımlarını terör eylemi olarak nitelendi.

Ümit Özdağ Görev Başında! Hamas'ın Askeri Adımlarını Terör Eylemi Olarak Niteledi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Filistin davası ve Hamas’a karşı açıklamalarına partisinin İstanbul’da düzenlediği Zafer Gençlik Akademisi'nde de devam etti. Özdağ, İsrail saldırısına direnen Filistin halkının davasının Türkiye’nin davası olmadığını savundu.

- Filistin davası, İslam davası değildir. Filistin davası, Türk milletinin davası değildir. Filistin davası, Filistinli Arapların davasıdır. Filistin davası, nasıl İslam davası olsun? Filistin Kurtuluş Örgütünün içerisinde Filistinli Hristiyanlar da var, Filistinli ateistler de var, Filistinli Müslümanlar da var. Biz, Filistin'i vermemek için Hristiyan ordusuyla savaştık. O zaman yanımızda değildiniz. Öte yandan Kudüs meselesini bir Arap, Filistin davasından ayrı görürüz.

İsrail ile güçlü bağlara sahip olan Ümit Özdağ, Hamas’ın İsrail’e başlattığı askeri harekâtta Waşhington ve Tel Aviv cephesinde yer aldı. Özdağ, İsrail’e ağır bir darbe vuran Hamas’ın askeri operasyonunu terör eylemi olarak niteledi.

Türkiye’de “Arap düşmanlığı” yaparak halkı kışkırtan siyasetlere önderlik eden Ümit Özdağ, MOSSAD ile olan ilişkilerini de gizlemiyor. İsrail’e gizli ziyaretleri ortaya çıkan Özdağ, MOSSAD ajanlarıyla görüşmeler yaptığını da açıklamıştı.

İsrail Saldırıları ve Ablukası Sürüyorİsrail Saldırıları ve Ablukası SürüyorGündem
# ümit özdağ # Zafer Partisi # israil # filistin
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