Fransa'da festivalde PKK propagandası

Fransa'nın Marsilya'da yaşayan bir festivalde PKK destekçileri, terör eylemlerinin propagandasını yaparak öldürülen teröristleri ve örgüte ait paçavraları açtı.

Etkinlikte, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasına yönelik sloganlar atan PKK destekçileri, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın, terör örgütü olarak PKK'nın paçavralarının faaliyet gösterdiği bu gösteriye neden izin verildiğine dair henüz yanıt yok.