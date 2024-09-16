Genç kız bekçiyi bıçakladı, polis ateş açarak etkisiz hale getirdi

Olay, Seyhan'ın Atatürk Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İddialara göre, 17 yaşındaki MU ve 18 yaşındaki erkek arkadaşı Yiğitcan F. bir taksiciyle tartıştı. Taksicinin polis çağırması üzerine, devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri olay yerine geldi.

Bu sırada MU, bekçi KSD ile de tartışarak onu kolundan bıçakladı ve ortamda panik yarattı. Bekçi KSD, genç kızı etkisiz hale getirmek için ayaktan ateş açtı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans, hem MU hem de nöbetçiyi kurtardı, polis ise Yiğitcan F.'yi gözaltına aldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu rapor edildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.