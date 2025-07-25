Fransa’dan Filistin kararı: ABD “şiddetle reddediyoruz” dedi

FRANSA FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYACAK: ABD’DEN SERT TEPKİ GELDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze’deki savaşın sona ermesi amacıyla Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu. Macron, “Fransızlar Orta Doğu'da barış istiyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Macron, “Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim.” dedi.

Macron ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a yazdığı mektupta, bölgede aciliyet arz eden şeyin “Gazze’deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması” olduğunu belirtti.

ABD ÖFKELİ

Fransa’nın bu kararına Amerika Birleşik Devletleri’nden sert tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Amerika Birleşik Devletleri, Emmanuel Macron'un, BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıma planını şiddetle reddediyor” dedi.

Rubio, bu kararın “Hamas'ın propagandasına hizmet ettiğini” öne sürdü. Ayrıca söz konusu adımın “7 Ekim'de hayatını kaybedenlerin yüzüne atılmış bir tokat” niteliğinde olduğunu ifade etti.

FİLİSTİN KONFERANSI GÜNDEMDE

Fransa ve Suudi Arabistan’ın, 28-30 Temmuz tarihleri arasında Filistin sorununun barışçıl ve iki devletli çözümünün ele alınacağı “Uluslararası Filistin Konferansı”na eş başkanlık edeceği açıklandı.