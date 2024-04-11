Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!
Editör: Metehan Gül

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! - Resim : 1

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

İngiltere Gana'ya ait 32 tarihi eseri geri iade etti!İngiltere Gana'ya ait 32 tarihi eseri geri iade etti!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Galatasaray # alanyaspor
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar açıklaması
YSK Başkanı açıkladı! O itirazlar kabul edildi
YSK Başkanı açıkladı! O itirazlar kabul edildi
Doğu Perinçek'ten İsmail Henniye'ye başsağlığı mesajı
Doğu Perinçek'ten İsmail Henniye'ye başsağlığı mesajı
Süper Kupa'dan çekilen Fenerbahçe'nin cezası belli oldu
Süper Kupa'dan çekilen Fenerbahçe'nin cezası belli oldu
Ankara'da bayram mesaisi yoğun geçti!
Ankara'da bayram mesaisi yoğun geçti!
Öne Çıkanlar Ankara'da bayram mesaisi yoğun geçti! CHP-MHP bayramlaşmasında gergin anlar yaşandı! Ankara'da bayram mesaisi yoğun geçti! CHP-MHP bayramlaşmasında gergin anlar yaşandı! Fas bayram dolayısıyla 2 bin mahkuma af çıkardı Fas bayram dolayısıyla 2 bin mahkuma af çıkardı