Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütünün belini doğrultmasına müsaade etmeyecek, inlerinde vurmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanılarak, şu bilgiye yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi daha düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi."