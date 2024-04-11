Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Editör: Uğur Çam

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütünün belini doğrultmasına müsaade etmeyecek, inlerinde vurmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanılarak, şu bilgiye yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi daha düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi."
6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ırak # gara bölgesi # terörle mücadele
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