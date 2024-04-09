Gara'da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya karşı mücadeleye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyine 6 Nisan'da gerçekleştirilen hava harekatında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Böylece 6 Nisan'da bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.