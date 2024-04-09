Gara'da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 3 terörist daha etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece 6 Nisan'da bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

Gara'da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi
Gara'da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi
Editör: Uğur Çam

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya karşı mücadeleye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyine 6 Nisan'da gerçekleştirilen hava harekatında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Böylece 6 Nisan'da bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

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Kaynak: TRT Haber

# gara # ırak # terörle mücadele # tsk
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