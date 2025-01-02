Gassal kime denir? Gassallar ne kadar kazanıyor? Gassallarla ilgili tüm detaylar

Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı, yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapım, izleyiciler arasında geniş yankı uyandırdı. Dizinin popülerliğiyle birlikte, İslam'da hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerini yıkayan "gassal" mesleği üzerine sosyal medyada birçok tartışma başladı. Gassallık mesleğine dair maaş bilgileri de gündem oldu.

GASSAL NEDİR?

Gassal, İslam inancında vefat eden kişilerin bedenini yıkayarak, hem fiziksel hem de manevi anlamda saygı gösterilmesini sağlayan kişilere verilen isimdir. Bu görev, ölen kişiye son görev olarak büyük bir öneme sahiptir. Belediyeler, gassalları genellikle 657'ye tabi memur ya da sözleşmeli statüde istihdam eder.

GASSAL MAAŞLARI NE KADAR?

Gassal maaşları, görev yapılan şehir ve tecrübeye göre değişiklik gösterebiliyor. 2024 yılı itibarıyla:

Lise mezunu ve yeni başlayan bir gassal: 36.000 TL

Yükseköğrenim mezunu ve yeni başlayan bir gassal: 36.000 TL

20 yıl deneyime sahip, 1/1 derece kademedeki bir gassal: 38.500 TL

GASSAL DİZİSİNİN KONUSU

Dizi, hayatını kimsesiz cenazeleri yıkayarak geçiren Baki'nin hikayesini anlatıyor. Hayatını değiştirme çabasına giren Baki, sosyalleşmek, evlenmek ve toplum içine karışmak gibi deneyimlere girişir. Ancak geçmiş travmaları ve ölüm korkusuyla yüzleşerek, hayata dair derin bir sorgulamaya girer.