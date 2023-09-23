Gaye Erkan Meclis'e Ekonomi Sunum Yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ilk kez milletvekillerinin karşısına geçecek. Erkan, 3 Ekim’de Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş başkanlığındaki ilk toplantısında sunum yapacak. Erkan'ın sunumunda, yeni ekonomi politikası kadar Merkez Bankası'nın son aylarda sürdürdüğü yüksek faiz politikasına ilişkin de kapsamlı bilgilendirmelerde bulunacağı öğrenildi.

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan Meclis'e Sunum Yapacak

Edinilen bilgiye göre, Merkez Bankası'nın son dönemde aldığı kararlar sunumda geniş yer bulacak. Kararların arka planındaki gerekçeler ayrıntılı biçimde milletvekillerine aktarılacak. Para piyasalarındaki hareketlilik ve fiyatlamada yaşanan artış da sunumda işlenecek. Meclis'e gelmesi planlanan ekonomi yasaları ve hayata geçirilmesi beklenen idari düzenlemelerin Merkez Bankası ile bağlantılı olanları da bilgilendirme sunumunda yer alacak.