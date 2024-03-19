Gazeteci Ali Sirmen son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Ali Sirmen 84 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sirmen için çalıştığı Cumhuriyet Gazetesi'nde tören düzenlendi. Ardından öğle namazına mütekip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Ali Sirmen son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Ali Sirmen son yolculuğuna uğurlandı
Editör: Uğur Çam

Gazeteci-yazar Ali Sirmen son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden Ali Sirmen için çalıştığı Cumhuriyet gazetesinin önünde tören düzenlendi. Törene, Ali Sirmen'in oğlu Devrim Sirmen, sanat ve siyaset dünyasından isimler ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan, Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi Alev Coşkun; saygın dostum ve mesai arkadaşımı yitirdiğim için üzüntü içindeyim dedi.

"Basın alemi onurlu saygın üyesini yitirmiş bulunuyor. Yerin doldurulamayacak Atatürkçü.... ruhun şaad olsun."

Sirmen için Zincirlikuyu Camisi'nde tören düzenlendi. Öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gazeteci Ali Sirmen hayatını kaybettiGazeteci Ali Sirmen hayatını kaybettiGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ali sirmen # cumhuriyet gazetesi
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