Gazeteci Ali Sirmen son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci-yazar Ali Sirmen son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden Ali Sirmen için çalıştığı Cumhuriyet gazetesinin önünde tören düzenlendi. Törene, Ali Sirmen'in oğlu Devrim Sirmen, sanat ve siyaset dünyasından isimler ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan, Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi Alev Coşkun; saygın dostum ve mesai arkadaşımı yitirdiğim için üzüntü içindeyim dedi.

"Basın alemi onurlu saygın üyesini yitirmiş bulunuyor. Yerin doldurulamayacak Atatürkçü.... ruhun şaad olsun."

Sirmen için Zincirlikuyu Camisi'nde tören düzenlendi. Öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.