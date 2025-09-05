Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde yeni gelişme: Yargıtay beraat kararını bozdu

Yerel gazete sahibi Güngör Arslan, Kocaeli’deki ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Arslan’ı vuran Ramazan Özkan kısa sürede yakalanırken, yürütülen soruşturma kapsamında Ersin Kurt, Burhan Polat, Can Yılmaz, Emrah Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik, Özgür Taşkıran, Kadir Yıldırım ve Ramiz Saatçi de tutuklanmıştı. Abdullah Yürük, Erdal Tilki, Erdal Yıldırım ve Yadigar Başyurt’un ise tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

2023’TE VERİLEN KARARLAR

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Ocak 2023’teki karar duruşmasında cinayeti işleyen Ramazan Özkan’ı “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “ruhsatsız silah taşıma” suçundan ise 7 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Burhan Polat, “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası alırken, Ersin Kurt tüm suçlardan beraat etmişti.

Ferhat Yıldırım ve Hasan Emre Çelik, “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 20’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ramiz Saatçi’ye “ruhsatsız silah taşıma” suçundan 7 yıl hapis cezası verildi.

Erdal Tilki, Yadigar Başyurt ve Erdal Yıldırım, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeye teşebbüs” suçundan 2 yıl 3’er ay; Özgür Taşkıran, “suçluyu kayırma” suçundan 3 yıl 6 ay; Can Yılmaz ise 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Emrah Yıldırım, Kadir Yıldırım ve Abdullah Yürük ise beraat etti.

Yargıtay, dosyayı inceleyerek önemli bir karara imza attı. Daire, sanık Ersin Kurt hakkında verilen beraat kararını bozdu. Kurt, “tasarlayarak kasten öldürmeyi azmettirme” ve “sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması” suçlarından yeniden yargılanacak.

Yargıtay’ın bozma kararı sonrası dava yeniden Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Böylece Güngör Arslan cinayeti dosyasında kritik bir süreç yeniden başlayacak.