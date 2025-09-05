Kaleci krizi, sakatlıklar ve eleştiriler… Fatih Tekke istifa edecek mi?

Takımdan ayrılan Uğurcan Çakır hakkında konuşan Tekke, süreci doğru yönettiğini söyledi:

“Benim de yaşadığım 6 aylık süreçte hemen hemen aynı şeyler geçerli. Uğurcan Çakır, Trabzonspor için önemli bir değer, Türkiye’nin en iyi kalecisi. Oyuncunun gitme arzusu ve isteği bu transferi belirledi. Futbolda bu tip şeyler yaşanabiliyor. Eski kaptanımızın yaptığı açıklamada olduğu gibi yeni bir sayfa açma isteği, yeni hedefler belirleme arzusu transferi gerçekleştirdi. Trabzonspor, hiçbir oyuncunun gitmesiyle yolundan sapacak bir kulüp değil. En iyi oyuncumuzu verdik ama ben oyuncularıma hep şunu söyledim; düşeceğiz belki ama tekrar kalkacağız.”

“ZORLUKLARA RAĞMEN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Sezonun ilk dört haftasının zor geçtiğini ifade eden Tekke, sakatlıklara dikkat çekti:

“İkinci periyot daha rahat olur diye düşünüyordum ama maalesef sadece Uğurcan Çakır değil, Nwakaeme’nin 2-3 ay olmayışı, Pina ve Augusto’nun sakatlıklarıyla böyle bir tablo ortaya çıktı. Ama biz yolumuza devam edeceğiz.”

Görevine taraftarın isteğiyle geldiğini vurgulayan Tekke, şunları söyledi:

“Son yılların en kaotik döneminde geldik. Taraftarımız nasıl gel dediyse bugün gönüllü olarak 7/24 çalışan ekibimiz, taraftar istemediği anda gider. Yarın da olabilir, 10 gün sonra da olabilir. Ben istiyorum ki 10 yıl burada kalayım ama çok gerçekçi gözükmüyor. Benim Trabzonspor’dan istifa etmem gibi bir durum söz konusu değil.”

“MUCI İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR”

Transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Tekke, Başakşehir kalecisi Muhammet Şengezer ve Ernest Muci ile ilgilendiklerini söyledi:

“Kaleci transferinde maddi koşullar istediğimiz gibi oluşmadığı için süreç askıda. Muci ise gündemimize yeni geldi. Benim beğendiğim, yetenekli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor, beklentim olumlu olması yönünde.”

FENERBAHÇE MAÇINDA KALEYİ KİM KORUYACAK?

Kaleci tercihi konusunda konuşan Tekke, “Onuralp Çevikkan yeni antrenmanlara başladı, sakatlığı vardı. Ahmet Doğan Yıldırım ve Erol ile devam etme ihtimalimiz var. Onuralp’in maça kadar iyi duruma gelmesini umuyoruz. Eğer kaleci transferi yapamazsak bu sezonu kiralık bir kaleciyle geçirme planımız var. Türk kaleci konusunda istediğimiz koşulları bulamıyoruz. Yabancı kaleci transferinde ise ciddi rakamlar çıkıyor ve kontenjan sıkıntısı da mevcut bir durum.” dedi.

Pina’nın Fenerbahçe maçına yetişme ihtimalinin düşük olduğunu belirten Tekke, sol bekte Arif ve Mustafa’yı değerlendireceklerini söyledi.

Yeni transfer Benjamin’e dikkat çeken Tekke, şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

“Sistem sahiciliği kaybetmeni istiyor ama ben kaybedemem, her şeyi net anlatıyorum. Yeni transferimiz Benjamin’in üç ay önce yaşadığı stres kırığı var. Eğer performansını yakalarsa Trabzonspor taraftarını heyecanlandıracak. Bu riski ben aldım, umarım Allah beni utandırmaz. Belki 1-1,5 ay onun sağlıklı hale gelmesini bekleyeceğiz.”