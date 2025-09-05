İstanbul’da kayyum heyeti çatırdıyor: Müjdat Gürbüz de görevden çekildi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen yönetim görevden alınmış, yerine kayyum heyeti atanmıştı. Heyette Gürsel Tekin’in yanı sıra Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap yer alıyordu. İlk olarak Hasan Babacan kayyum heyetinden ayrıldığını açıklamıştı.

MÜJDAT GÜRBÜZ DE ÇEKİLDİ

Son gelişmeyle birlikte Müjdat Gürbüz de görevden çekildi. Böylece kayyum heyetinden iki isim ayrılmış oldu. Gürsel Tekin’in yanındaki ikinci ismin de heyetten ayrılması gözleri diğer kayyum üyelerine çevirdi.