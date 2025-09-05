Bakan Güler: “PKK ve iltisaklı tüm gruplar derhal terör faaliyetlerine son vermeli”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Konya’ya gitti. Burada Hava Savunma Komutanlığı’nda gerçekleştirilen Eğitim ve Faaliyet Yılı Açılış Töreni’ne katılan Güler, ayrıca “Şehit Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın Müşterek Hava Savunma Eğitim ve Simülasyon Merkezi”nin açılışını yaptı.

“ORDUMUZUN KAPASİTESİNİ SÜREKLİ ARTIRMAK ÖNCELİĞİMİZ”

Bakan Güler, dünyada güvenlik kaygılarının arttığı bir süreçten geçildiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu kritik ortam, ülkelerin hak ve çıkarlarının korunmasını, her zamankinden daha karmaşık bir hale getirirken başta hava savunması olmak üzere pek çok konuda güçlü ve caydırıcı bir güvenlik kapasitesine sahip bulunmayı da zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini sürekli artırmak, en ileri teknolojileri envanterimize kazandırmak ve personelimizin yeteneklerini geliştirmek en öncelikli hedefimizdir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu kapsamda her geçen gün teknik ve donanım kabiliyetlerini artırmakta, operasyonel yeteneklerini geliştirmekte ve icra ettiği kapsamlı faaliyetlerle caydırıcılığını pekiştirmektedir.”

Güler, hava savunma sistemlerinin Türkiye’nin yükselen bir marka olmasında kritik rol oynadığını vurguladı: “Nitekim Korkut sisteminden Hisar füze sistemlerine, elektronik harp kabiliyetlerinden erken ihbar radarlarına kadar birbirinden kıymetli yerli ve millî üretim harp araç ve gereçlerimiz, şanlı ordumuzun envanterine dâhil edilmiştir. Artık hava savunma birliklerimiz gelişmiş radar ağlarıyla gökyüzünü 7 gün 24 saat taramakta, yüksek irtifa ve alçak irtifa tehditlerine karşı farklı sistemleri etkin bir biçimde kullanmaktadır.”

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONU”

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda terörle mücadelede kalıcı başarılar elde etmek istediklerini belirten Bakan Güler, şu ifadeleri kullandı: “Bu konuda önemli bir gündem maddemiz de terörle mücadelede elde ettiğimiz başarıları kalıcı hale getirmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonudur. Tarihi bir dönemeçte olduğumuz bu süreç ile bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirmeyi ve ülkemizin kaynaklarını tamamen kalkınmaya ve refaha yöneltmeyi amaçlıyoruz. Bunun için de PKK ve iltisaklı tüm gruplar yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları -nerede bulunduklarından bağımsız olarak- bir an önce ve şartsız şekilde silahlarını teslim etmelidir.”

“PKK/YPG/SDG BÖLGEDE KÖK SALAMAYACAK”

Güler, hiçbir terör örgütüne göz yumulmayacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir kez daha hatırlatmak isterim ki başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet göstermesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Türkiye olarak yegane hedefimiz; sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrarı korumaktır. Bu çerçevede, sahadaki gelişmeleri titizlikle takip ediyor; Suriye'nin toprak bütünlüğü ile tüm etnik ve dini grupların birlikte güvenlik, huzur ve refah içinde yaşamalarına yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz.”