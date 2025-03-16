Gazeteci İsmail Saymaz'a yurt dışı yasağı: Pasaportuna el konuldu

Gazeteci İsmail Saymaz için yurt dışına çıkış yasağı getirilerek pasaportuna el konuldu. Saymaz, yaşanan durumu “Türkiye’den başka bir yere gitmek gibi bir niyetim yok. Bu kararı, eleştirel gazeteciliğe yönelik bir gözdağı olarak görüyorum ve kabul etmiyorum” sözleriyle değerlendirdi.

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Gazeteci İsmail Saymaz'a yurt dışı yasağı: Pasaportuna el konuldu
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Eşi, çocuğu ve arkadaşlarıyla hafta sonu tatiline çıkarken hakkında yurt dışı yasağı konduğunu öğrenen Saymaz, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Saymaz, “Pasaportuma el kondu. Kaçmayı düşünseydim, son 1,5 ayda 5 kez yurt dışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart’ta gittiğim Almanya’dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bilerek 12 Mart’ta geri dönmezdim” diyerek itiraz edeceğini belirtti.

 "Pazartesi günü itirazda bulunacağız, 72 saatlik süremiz var. İtirazımızın kabul edilmesini bekliyorum. Neden kaçayım ki? Böyle bir şeyin düşünülmesi bile onur kırıcı."

Öte yandan, Saymaz hakkında, katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" iddiası nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Saymaz, bu soruşturmaya ilişkin, kendisinin "Bahçeli’ye bazı fotoğraflar gösterildi" ifadesini kullandığını, ancak bunun "Bahçeli’ye görüntüler izletildi" şeklinde aktarıldığını belirterek açıklık getirdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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