Suç makinesi kadın hapse girmemek için 13 çocuk yaptı, 14’üncüsü yolda!

İstanbul Bayrampaşa'da 16 Ocak'ta meydana gelen bir ev soygununun ardından, polis ekipleri harekete geçerek kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soygunun faillerinin peşine düşen polis, 51 ayrı işyeri, toplu taşıma araçları, güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi görüntülerini titizlikle inceledi.

Yürütülen titiz çalışmaların sonunda, şüphelilerin Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura (18) olduğu belirlendi.

Hamile olduğu öğrenilen Çiçek, gözaltı işlemi için ekiplerin adresine geldiği sırada, camdan atlamaya kalktı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yara almadan kıskıvrak yakalanan Çiçek, gözaltına alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda, Çiçek’in 189 suç kaydı bulunduğu ve 23 farklı dava dosyasının mevcut olduğu ortaya çıktı. Bunların yanı sıra, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve tam 472 yıl hükümlü ertelenmiş hapis cezası bulunduğu dikkat çekti.

HAMİLELİĞİYLE HAPİSTEN KURTULMAYA ÇALIŞTI

Suç makinesi Ceylan Çiçek’in karıştığı olaylarda hapse mahkum edilse de, hamilelik gerekçesiyle cezaları ertelendi. Ertelenen cezalar sonrası suç işlemeye devam eden ve gözaltına alındığında hamile olduğu belirlenen Çiçek, son karıştığı olayda hapis cezasından kurtulamadı. Şüphelinin 13 çocuğunun olduğu ve 14. Çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Çiçek, 23 Şubat’ta çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.