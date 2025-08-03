Gazeteci Orhan Atasoy hayatını kaybetti

Ekonomim'e göre, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi olan gazeteci Orhan Atasoy, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü yaşamını yitirdi. Sürekli Basın Kartı sahibi ve 2017 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görülen Orhan Atasoy’un vefatının ardından TGC Yönetim Kurulu bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli üyemiz Orhan Atasoy’u kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet eden Orhan Atasoy’u hiç unutmayacağız. Üyemiz Okşan Atasoy’un da eşi olan Orhan Atasoy’un ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

ORHAN ATASOY KİMDİR?

1939 yılında İstanbul’da doğan Orhan Atasoy, eğitimini İngiltere’de Leeds Üniversitesi’nde tamamladı. Gazeteciliğe 1966 yılında Yeni İstanbul Gazetesi’nde başladı. Ardından Türk Haberler Ajansı, Günaydın ve Hürriyet gazetelerinde çeşitli görevlerde bulundu.

Kongre Gazetesi’ni yayımlayan ve Felek Yayıncılık’ı kuran Atasoy, gazetecilikteki uzun ve başarılı kariyeri nedeniyle Sürekli Basın Kartı ve 2017 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görüldü. İngilizce bilen Orhan Atasoy, evliydi ve bir kızı vardı.