Gazeteci Orhan Atasoy hayatını kaybetti

2017 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Orhan Atasoy, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hayatını kaybetti. Cenazesi 4 Ağustos pazartesi günü Teşvikiye Ccamisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gazeteci Orhan Atasoy hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Ekonomim'e göre, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi olan gazeteci Orhan Atasoy, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü yaşamını yitirdi. Sürekli Basın Kartı sahibi ve 2017 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görülen Orhan Atasoy’un vefatının ardından TGC Yönetim Kurulu bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli üyemiz Orhan Atasoy’u kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet eden Orhan Atasoy’u hiç unutmayacağız. Üyemiz Okşan Atasoy’un da eşi olan Orhan Atasoy’un ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

ORHAN ATASOY KİMDİR?

1939 yılında İstanbul’da doğan Orhan Atasoy, eğitimini İngiltere’de Leeds Üniversitesi’nde tamamladı. Gazeteciliğe 1966 yılında Yeni İstanbul Gazetesi’nde başladı. Ardından Türk Haberler Ajansı, Günaydın ve Hürriyet gazetelerinde çeşitli görevlerde bulundu.

Kongre Gazetesi’ni yayımlayan ve Felek Yayıncılık’ı kuran Atasoy, gazetecilikteki uzun ve başarılı kariyeri nedeniyle Sürekli Basın Kartı ve 2017 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görüldü. İngilizce bilen Orhan Atasoy, evliydi ve bir kızı vardı.

Bu fırsatlar kaçmaz! BİM 5 Ağustos Salı indirimi başladı!Bu fırsatlar kaçmaz! BİM 5 Ağustos Salı indirimi başladı!Market
Selçuk Bayraktar, Yalova'da TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 2. etabında konuştuSelçuk Bayraktar, Yalova'da TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 2. etabında konuştuGündem
Günün Manşetleri
''BARRACK'IN SÖZLERİ PSİKOLOJİK HAREKAT''
İstanbul’da “Huzur İstanbul” operasyonu!
Göçmen kaçakçılarına ağır darbe!
KAMU İŞÇİSİNE ZAM KARARI AÇIKLANDI
O İSİMLER ORTAYA ÇIKTI
15 İLDE DEAŞ OPERASYONU
İstanbul’da temmuz enflasyonu belli oldu
70 ilde dev uyuşturucu operasyonu
PARTİLERİN KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU
HÜKÜMET YENİ BİR TEKLİF SUNDU
Çok Okunanlar
Bankalar emeklilere kesenin ağzını açtı! Bankalar emeklilere kesenin ağzını açtı!
Altında son durum Altında son durum
Merkez bankası indirimi sonrası tablo değişti Merkez bankası indirimi sonrası tablo değişti
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Bu fırsatlar kaçmaz! Bu fırsatlar kaçmaz!