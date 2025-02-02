Gaziantep'te yolcu otobüsü, tır ve otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı yol ayrımı yakınları feci bir trafik kazası meydana geldi.

Yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazanın ardından tır ve otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası başlayan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Kazada yaralanan 20 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Nurdağı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan otobüs muavini Veysel Feyda (37), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Otobüste bulunan çok sayıda yolcu ise havanın soğuk olması nedeniyle Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaza nedeniyle TAG Otoyolunun Adana-Nurdağı istikameti yaklaşık 2 saattir trafiğe kapalı.