Gaziantep'te yolcu otobüsü, tır ve otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 19 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gaziantep'te yolcu otobüsü, tır ve otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
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Gaziantep'te, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı yol ayrımı yakınları feci bir trafik kazası meydana geldi.

Yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazanın ardından tır ve otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası başlayan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Gaziantep'te yolcu otobüsü, tır ve otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Kazada yaralanan 20 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Nurdağı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan otobüs muavini Veysel Feyda (37), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Gaziantep'te yolcu otobüsü, tır ve otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - Resim : 2

Otobüste bulunan çok sayıda yolcu ise havanın soğuk olması nedeniyle Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaza nedeniyle TAG Otoyolunun Adana-Nurdağı istikameti yaklaşık 2 saattir trafiğe kapalı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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