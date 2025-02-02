Naci Görür'den deprem açıklaması! Bölgedeki vatandaşları uyardı

1 Şubat Cumartesi sabah saatlerinden itibaren özellikle Akdeniz ve Ege Denizi'nde artan depremler paniğe neden oldu.

Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, özellikle 1 Şubat Cumartesi gece saatlerinden bu yana Akdeniz ve Ege Denizi'nde onlarca sartıntı meydana geldi.

Yaklaşık son 36 saat içerisinde Akdeniz ve Ege Denizi'nde en büyüğü 4,6 olmak üzere onlarca sarsıntı yaşanması, akıllara "Büyük bir depremin öncüsü mü?" sorusunu getirdi.

Son olarak saat 10.22'de merkez üssü Ege Denizi olan, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

NACİ GÖRÜR'DEN KORKUTAN UYARI GELDİ

Deprem denince akla gelen ilk isimlerden olan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, son saatlerde peşpeşe yaşanan depremlerle ilgili sosyal medya hesabından dikkati çeken bir açıklama yaptı.

Dün akşam saatlerinde Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda meydana gelen depremleri işaret eden Naci Görür, "Arkadaşlar, bu aralar Santroni Adası NE'sunda çok sayıda depremler (4 boyutunda) oluyor. Helen-Kıbrıs Yayı Dalma-Batma zonunda Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına dalıp tüketilmesiyle üstteki levhanın Ege kısmı devamlı geriliyor. Bu da depremlere neden oluyor. Sevgiyle." açıklamasında bulunmuştu.

Bugün de bölgede hareketliliğin yaşanması ve üst üste depremler olması sonrası Naci Görür sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu.

Ege Bölgesi kıyılarında yaşayan vatandaşları uyaran Naci Görür, "Arkadaşlar Yunanistan’ın Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum. Sevgiyle." dedi.