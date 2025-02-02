Galatasaray'da flaş Barış Alper Yılmaz gelişmesi

Trendyol Süper Lig'de 2. sıradaki Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve UEFA Avrupa Ligi'ni de 14. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Ahmed Kutucu'nun ardından dünyaca ünlü golcü Alvaro Morata'yı da kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda bir yandan kadrodaki futbolcularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ GELİŞMESİ

Galatasaray'da sezonun önemli isimlerinden olan geçtiğimiz sezonun ortalarından itibaren performansını artıran milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile ilgili de önemli bir gelişme yaşandı.

Bu sezon 27'si ilk 11 olmak üzere 31 karşılaşmada forma giyen Barış Alper Yılmaz, 11 gol ve 1 asistlik performansla takımına katkı verdi.

Geçtiğimiz yaz oynanan EURO 2024'e de damga vuran futbolculardan olan Avrupa devlerini peşine takan Barış Alper Yılmaz ile ilgili Galatasaray'dan yeni bir karar geldi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı habere göre, Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile olan sözleşmesini 2028'e kadar uzattı ve oyuncunun maaşına zam yaptı.