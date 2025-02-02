Fenerbahçe'nin efsane ismi Ogün Altıparmak hayatını kaybetti

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden eski milli futbolcu ve teknik direktör Ogün Altıparmak, 86 yaşında yaşamını yitirdi. Altıparmak, Fenerbahçe ve A Milli Takım’ın eski oyuncusuydu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yaptığı açıklamada, "Ogün abimizi kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun." dedi. Ayrıca Fenerbahçe Kulübü de Altıparmak için bir taziye mesajı yayınlayarak, onun Türk futboluna kattığı önemli başarıları ve kulübün tarihindeki yerini vurguladı.

Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçemiz ile önemli başarılara imza atarak Türk futbolunda iz bırakmayı başaran eski yöneticimiz, futbolcumuz ve 1372 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyemiz Ogün Altıparmak’ı kaybettik. Ogün Altıparmak, futbol takımımızda 1963-68 ve 1969-71 yılları arasında forma giyerek 4 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 TSYD Kupası, 1 Atatürk Kupası, 1 Spor Toto Kupası, 1 Balkan Kupası şampiyonluğu ile birlikte gol kralı olma başarısını da göstermişti. Ogün Altıparmak, 1986-1988 yıllarında ise kulübümüzde yönetici olarak görev almıştı. Fenerbahçemiz ile yaşadığı tüm zaferler ve armamıza verdiği tüm emekler için kendisine minnet duyuyor, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."