Gaziler Günü etkinliğinde “Valiye şemsiye var, gazilere yok” haberi yapmıştı: İHA muhabiri gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı Iğdır muhabiri Sebahattin Yum, Gaziler Günü etkinliğinde “Valiye şemsiye var, gazilere yok” başlıklı haberi nedeniyle gözaltına alındı
Yayınlanma:
İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır muhabiri Sebahattin Yum, yaptığı bir haber nedeniyle gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, gazeteci Sebahattin Yum’u ifadesini almak üzere gözaltına aldı.
Sebahattin Yum’un, geçtiğimiz günlerde Iğdır’da düzenlenen Gaziler Günü etkinliğinde çektiği görüntülerle hazırladığı “Valiye şemsiye var, gazilere yok” başlıklı haberi kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Haberin sosyal medyada yayılmasının ardından muhabir hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
Yum’un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı