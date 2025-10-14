Gaziler Günü etkinliğinde “Valiye şemsiye var, gazilere yok” haberi yapmıştı: İHA muhabiri gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı Iğdır muhabiri Sebahattin Yum, Gaziler Günü etkinliğinde “Valiye şemsiye var, gazilere yok” başlıklı haberi nedeniyle gözaltına alındı

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Gaziler Günü etkinliğinde “Valiye şemsiye var, gazilere yok” haberi yapmıştı: İHA muhabiri gözaltına alındı
Yayınlanma:

İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır muhabiri Sebahattin Yum, yaptığı bir haber nedeniyle gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, gazeteci Sebahattin Yum’u ifadesini almak üzere gözaltına aldı.

Sebahattin Yum’un, geçtiğimiz günlerde Iğdır’da düzenlenen Gaziler Günü etkinliğinde çektiği görüntülerle hazırladığı “Valiye şemsiye var, gazilere yok” başlıklı haberi kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Haberin sosyal medyada yayılmasının ardından muhabir hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yum’un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Gaziler Günü etkinliğinde “Valiye şemsiye var, gazilere yok” haberi yapmıştı: İHA muhabiri gözaltına alındı - Resim : 1

Gaziler Günü etkinliğinde “Valiye şemsiye var, gazilere yok” haberi yapmıştı: İHA muhabiri gözaltına alındı - Resim : 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

iha muhabir gözaltına alındı
Günün Manşetleri
421 zehir taciri tek tek yakalandı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kara yollarında 5G destekli akıllı ulaşım dönemi başladı!
Yalova’da İl Göç İdaresi’ne operasyon!
Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu
1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
1,3 milyar liralık kara para trafiği ortaya çıkarıldı!
“Yeni Yuvam” ile faiz yok, peşinat yok, kura yok!
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 6 kişi daha gözaltına alındı
Çok Okunanlar
“Yeni Yuvam” ile faiz yok, peşinat yok, kura yok! “Yeni Yuvam” ile faiz yok, peşinat yok, kura yok!
Mevduat sahipleri dikkat! 500 bin TL için hangi banka ne kadar kazandırıyor? Mevduat sahipleri dikkat! 500 bin TL için hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Meteoroloji’den yağış ve soğuk uyarısı! Meteoroloji’den yağış ve soğuk uyarısı!
Altında çifte rekor! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Altında çifte rekor! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
400.000 TL krediyle araba almak artık zor mu? Bankaların güncel faiz oranları şaşırttı! 400.000 TL krediyle araba almak artık zor mu? Bankaların güncel faiz oranları şaşırttı!