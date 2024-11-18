Gazze'de 409 günlük saldırı: Can kaybı 43 bini aştı

İsrail'in 409 gündür süren yoğun saldırılarında Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 922'ye yükseldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gazze'de 409 günlük saldırı: Can kaybı 43 bini aştı
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İsrail, Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarına devam ederken, bölgedeki insani kriz derinleşiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleşen 4 saldırıda 76 sivilin hayatını kaybettiği ve 158 kişinin yaralandığı belirtildi.

7 Ekim 2023'te başlayan saldırılardan bu yana toplam can kaybı 43 bin 922'ye, yaralı sayısı ise 103 bin 898'e ulaştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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