Gazze'de 409 günlük saldırı: Can kaybı 43 bini aştı

İsrail, Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarına devam ederken, bölgedeki insani kriz derinleşiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleşen 4 saldırıda 76 sivilin hayatını kaybettiği ve 158 kişinin yaralandığı belirtildi.

7 Ekim 2023'te başlayan saldırılardan bu yana toplam can kaybı 43 bin 922'ye, yaralı sayısı ise 103 bin 898'e ulaştı.