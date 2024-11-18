Okul servisinde cinayet: Sevgilisini öldürüp intihara kalkıştı
İstanbul Pendik'te bir erkek, okul servisinde tartıştığı sevgilisini silahla başından vurarak öldürdü ve ardından intihara teşebbüs etti. Olay, Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı'nda sabah saat 09.00 sularında yaşandı.
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İddiaya göre, servis şoförü B.K. ile sevgilisi olduğu belirtilen G.Ö. arasında araç içinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.K., yanında bulundurduğu silahını çıkararak G.Ö.'yü başından vurdu. Ardından aynı silahla kendisini vurdu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, G.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, ağır yaralı B.K. hastaneye kaldırıldı. Cinayetin işlendiği servis aracı incelemelerin ardından çekiciyle bölgeden alındı.
Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı