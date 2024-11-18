Enginyurt ve Uzun Demokrat Parti'den istifa etti

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun partilerinden istifa etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Enginyurt ve Uzun Demokrat Parti'den istifa etti
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Cemal Enginyurt, istifasını duyururken yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla Demokrat Parti'den ayrılıyorum. Bu durumu Yüce Türk Milleti'ne ve kamuoyuna saygıyla bildiririm" ifadelerini kullandı.

SALİH UZUN DA İSTİFA ETTİ

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Salih Uzun da partisinden istifasını açıkladı.

Uzun, "33 yıl önce, henüz Mülkiye’de öğrenci iken, girişinde “Anavatan Partisi Genel Merkezi” yazan kapıdan içeriye adım attığım ilk günden bugüne kadar, oraya veda etmek zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Çünkü o gün Türkiye’nin demokratik birikiminin mihenk taşı ve tarihsel çatısı olan o kapı, benim için her zaman bir binadan çok daha fazlası idi. Dün üzerinde Anavatan Partisi, şimdiyse Demokrat Parti yazıyorsa, merkez sağı birleştirmek için kat edilen uzun ve meşakkatli yolun sonucudur.

Anavatan Partisi’nin son Genel Başkanı sıfatıyla yaptığım son konuşmada, merkez sağ siyasetin Türkiye’nin çimentosu ve sağduyu hareketi olduğunu söylemiştim. Bu umut ve inançla Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi’ni tek çatı altında birleştirmiştik. Aynı iddiayı 2022 yılındaki kurultayda da tekrarlamıştım. Siyasete baktığım yeri özetleyen o sözler hem bir temenni hem de bir uyarı idi. Üzülerek görüyorum ki geldiğimiz noktada ne temennilere kulak asılmış ne de uyarılara dikkat edilmiştir. Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır.

Sözün kısası, genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime veda ediyorum. 33 yıl önce girdiğim o binadan, ihtiyacımız olan çatıyı inşa etmek üzere ayrılıyorum. O bina içerisinde yapmaya çalışıp yapamadıklarımı, dışarıda yapmak için bu kararı alıyorum.

Çünkü Türkiye’nin geleceği, uçlara savrulan siyasi yaklaşımların insafına bırakılmamalıdır. Devlet ile toplum arasında yıkılmış olan köprüler acil olarak tamir edilmelidir. Cumhuriyet tüm kurumları ile derhal ayağa kaldırılmalıdır. Merkez zaruridir. Makul mümkündür. Başaracağız." ifadelerini kullandı.

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