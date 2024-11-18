İspanya'da sel felaketi: 1 Milyar Euro'nun üzerinde zarar

Agroseguro'nun verilerine göre, 25 bin 500 hektar tarım arazisi sular altında kaldı, 650 bin ton gıda ürününde kayıp yaşandı ve bu durumdan 10 binden fazla çiftçi etkilendi. Hasarın 250 milyon avroluk kısmının sigorta kapsamında olduğu açıklandı.

Valencia bölgesindeki Çiftçiler Birliği (AVA-Asaja), selin en çok yapısal alanları etkilediğini ve narenciye dışında üzüm bağları ile çiçek seralarında büyük kayıplar yaşandığını duyurdu. Sigortasız çiftçilerin kayıpları da dahil, toplam 170 bin hektarlık tarım arazisinin zarar gördüğü ve toplam kaybın 1 milyar euroyu aştığı belirtildi.

Endülüs özerk bölgesindeki Almeria kentine bağlı Campo de Dalias'ta 400 hektarlık seraların tamamen yok olduğu bildirilirken, Malaga'nın El Ejido ilçesinde tarım sektöründe oluşan hasarın 158 milyon avro civarında olduğu ve seralardaki plastik değişim maliyetinin 50 milyon avroya ulaştığı ifade edildi.

Küçük Çiftçiler ve Hayvancılık Sektörü Çalışanları Birliği, yaşanan sel felaketini "eşi benzeri görülmemiş bir olay" olarak nitelendirirken, 9 binden fazla hayvanın telef olduğunu ve birçok arı kovanının sele kapıldığını bildirdi.

Sel felaketinde toplam 227 kişi hayatını kaybetti; bu kayıpların 219'u Valencia'da yaşandı. Halen 13 kişi kayıp olarak değerlendiriliyor.