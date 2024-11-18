Doğu Anadolu'da kar beyazı

Kars ve Ardahan il merkezleri, Ağrı ile Tunceli'nin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kent merkezlerinde yollar, caddeler ve araçlar karla kaplanırken, soğuk hava da etkisini gösterdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Doğu Anadolu'da kar beyazı
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Sarıkamış ilçesinde gece başlayan kar yağışı gün boyunca sürdü. Ara tatil sonrası okula dönen çocuklar, okul bahçelerinde kar topu oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Sarıkamış Kayak Merkezi’nin ikinci etap pistlerindeki kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

ARDAHAN:
Ardahan’da etkili olan kar yağışı il merkezinde kısa süreli de olsa beyaz bir örtü oluşturdu. Şehrin yüksek bölgeleri de karla kaplandı.

AĞRI:
Ağrı'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Soğuk hava nedeniyle yüksek rakımlı yerleşim yerleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışıyla çevredeki dağlar da beyaza büründü.

TUNCELİ:
Tunceli’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabaha karşı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Yağış sonrası Pülümür ve Ovacık ilçelerindeki yaklaşık 3 bin metre rakımlı dağlar beyaza bürünürken, sisle kaplanan zirveler güzel manzaralar sundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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